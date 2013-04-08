博鳌专访：中国华融力争年内或明年初引进战投，金融机构优先考虑--董事长

* 华融资产力争年内或明年初完成战略投资者引进

* 境内外金融机构优先，目前有20-30家在谈判

* 出让股权比例未定，力争2015年最迟2016年实现上市

作者 沈燕/许贵卿

路透博鳌4月8日 - 去年完成股份制改造的中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周一表示，华融资产力争年内或明年初完成战略投资者的引进，将优先考虑境内外金融机构；同时，力争2015年，最迟2016年实现上市目标。

他在博鳌亚洲论坛期间接受路透专访时称，目前与华融谈判的境内外战略投资者大约有20-30家，有金融机构，也有做实体的企业，包括基金公司以及大的财团，央企，投资公司等。但具体出让的股权比例还没有确定。

“能出让的股权比例要等大股东批准，...下一步财政部会让出一部分股权，但总的原则仍是财政部控股。希望财政部出让的比例会多一些。”赖小民称。

华融资产管理公司注册资本为258亿元人民币，其中财政部持股98.06%，中国人寿保险集团持有1.94%。

他表示，华融引入战略投资者的条件包括：境内外金融机构优先考虑，与华融的业务有互补性，价值观与文化理念相似，以及有利于华融的内部管控和风险管理。

“华融引入战略投资者的目的包括四个，引进资金和智力、机制和业务资源。目前有许多战略投资者都在谈，货比三家，正在筛选。”赖小民称。但他拒绝透露潜在的合作者名单。

2012年，经国务院批准，中国华融资产管理股份有限公司正式挂牌成立，标志着中国华融由政策性金融机构转变为市场化的金融机构。另据赖小民介绍，华融2012年净资产331亿元；利润120亿，连续四年翻番。

**希望尽快出台金融控股法**

赖小民来华融前曾在中国银监会工作多年，在带领华融资产公司完成股份制改造后，华融公司的目标也是打造综合型金融集团。而中国现行的分业监管框架，显然不能满足中国金融集团快速发展的需求。

赖小民指出，资产管理公司条例已经出台14年，而现在中国金融混业经营是一个大趋势，分业监管对越来越多的混业经营中的风险管控等监管已经远远不够，建议中国尽快出台金融控股的相关法律。

他表示，资产管理公司不能仅仅满足于收购处置不良资产，面对中国人均收入的增长，居民理财需求的增加，以及包括企业的坏帐等，资产管理公司拓宽发展的空间很大，这些领域都值得探讨。

赖小民并认同中国经济增速放缓可能带来中国银行业今年潜在的坏帐率上升，但认为上升的幅度不会太大，应该在可控的范围内，而这也给资产管理公司带来机会。对一些地方融资平台的债务风险可能加剧的现实，他坦称华融也在关注，并锁定一些地区并在商谈中。