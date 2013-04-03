《热点透视》对利率上升或爱或恨的六个理由

**地方政府融资遭压缩**

多数美国州、地方政府及规模较小公家机关的发债年限为五年、10年或30年。债券年限越长，收益率上升时投资人的潜在损失就越大。两年多前30年期公债收益率在三个月内跳升0.8个百分点，投资人便逃离地方政府债券市场。加州等规模庞大且家喻户晓的借款人应该仍会有筹资的能力，但陷于困境的学区、地方政府及其他鲜少发债的发行人可能会意识到一个重要的融资来源遭切断。

**股市迎春**

现在来谈谈谁会从中得利。和通常假设不同的是，股市投资人可能会因为利率上扬而获益。当美联储调高利率以试图为经济降温时，股市可能受到打击。但当经济扩张是推动升息的因素、而美联储也的确跟进这么做时，股市就可能会表现良好。根据花旗集团，在美联储1999年及2004年调升利率前六个月，市值超过100亿美元的企业平均股价涨幅分别为11%及3%。由于标准普尔指数今年以来已经上涨10%，投资人可以能已经将量化宽松结束的因素反映在股价上。但在短期利率上升前料将会有一段平静期，因此可能还会有进一步上涨的空间。

**储户收息**

低利率一直让存款户受到打击，同时也让退休基金更难以赚取报酬来支应其已经承诺的给付。收益率上升至少可以让投资人再度能从其现金取得一定程度的安全报酬。但真正要获得解围恐得等到美联储调高短期利率，而这预料要到2015年才会实现；在此同时，利率上升可能会损及投资资产的价值。

**银行放款更有利可图**