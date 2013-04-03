《热点透视》对利率上升或爱或恨的六个理由

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
**地方政府融资遭压缩**
多数美国州、地方政府及规模较小公家机关的发债年限为五年、10年或30年。债券年限越长，收益率上升时投资人的潜在损失就越大。两年多前30年期公债收益率在三个月内跳升0.8个百分点，投资人便逃离地方政府债券市场。加州等规模庞大且家喻户晓的借款人应该仍会有筹资的能力，但陷于困境的学区、地方政府及其他鲜少发债的发行人可能会意识到一个重要的融资来源遭切断。
**股市迎春**
现在来谈谈谁会从中得利。和通常假设不同的是，股市投资人可能会因为利率上扬而获益。当美联储调高利率以试图为经济降温时，股市可能受到打击。但当经济扩张是推动升息的因素、而美联储也的确跟进这么做时，股市就可能会表现良好。根据花旗集团，在美联储1999年及2004年调升利率前六个月，市值超过100亿美元的企业平均股价涨幅分别为11%及3%。由于标准普尔指数今年以来已经上涨10%，投资人可以能已经将量化宽松结束的因素反映在股价上。但在短期利率上升前料将会有一段平静期，因此可能还会有进一步上涨的空间。
**储户收息**
低利率一直让存款户受到打击，同时也让退休基金更难以赚取报酬来支应其已经承诺的给付。收益率上升至少可以让投资人再度能从其现金取得一定程度的安全报酬。但真正要获得解围恐得等到美联储调高短期利率，而这预料要到2015年才会实现；在此同时，利率上升可能会损及投资资产的价值。
**银行放款更有利可图**
净利差为银行支付短期借款成本与用于中长期贷款及投资的利息差距，低利率导致净利差遭到压缩，根据联邦存款保险公司(FDIC)数据，银行的净利差在2012年第四季降至3.32%的五年低点。量化宽松计画告终或放缓实施，可能导致中长期利率上升，在此同时美联储仍将会在初期维持短期利率在极低点。这应会提振银行获利，且部分或全部抵销持仓损失及抵押贷款核发收入减少。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应