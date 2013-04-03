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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 13:10 BJT

国际油市：布兰特原油跌向110美元，受需求担忧和美国库存增加打击

“美国经济在三四年之前遭受金融危机重创，就像是遭受车祸的人需要一段长时间才能恢复，”Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch说。

0419GMT，布兰特原油期货 下跌0.37美元至每桶110.32美元，稍早时曾触及110.16的低位。美国原油期货 下滑0.50美元至每桶96.69美元。

近期一连串疲弱的经济数据显示，油价可能更进一步遭遇逆境。

周二的数据显示，英国3月制造业活动连续第二个月萎缩，同期美国工厂活动增速则为三个月最慢，显示石油需求前景可能有点晦暗。

交易商表示，欧洲石油需求已经因炼厂季节性维修因素而受到冲击。

布兰特原油较美国原油溢价周二升至逾一周高位14.66美元，因艾克森美孚 位于美国中西部的Pegasus输油管破裂事件的影响仍有不确定性。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李婷仪 审校 石冠兰/于春红)
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