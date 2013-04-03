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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 14:28 BJT

日本股市：日经指数收盘大涨3%，受央行宽松憧憬及迅销劲升激励

路透东京4月3日 - 日本股市日经指数周三收盘跳涨3%，创两个月来单日最大涨幅，投资人买进跌深个股，因预期日本央行周四将宣布更多宽松措施。

权重股迅销(Fast Retailing) 飙涨近14%，亦协助日经指数劲扬。迅销旗下Uniqlo公布3月同店销售强劲，激励股价走高。

日经指数 收涨358.77点，至12,362.20点，先前两个交易日曾下跌3.2%。

东证股价指数 上涨1.9%，至1,010.43点。(完)
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