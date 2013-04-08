台湾货币市场：4月8日及本提存期资金预期变化一览表

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透台北4月8日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,576亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行364天期存单，金额1,000亿台币。
---------------------------------------------------- (下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)4,140.4亿台币 :
04/09 700.10亿台币
04/10 1,530.00亿台币
04/11 826.00亿台币
04/12 713.15亿台币
04/15 2,070.15亿台币
04/16 661.00亿台币
04/17 669.20亿台币
04/18 5,047.00亿台币
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
*05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/10: 财政部发行五年期102/2R期公债，金额400亿台币，3日标售。
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。