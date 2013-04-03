路透基点：中租迪和子公司贷款案提高至1.20亿美元，14家银行参与

路透香港4月3日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,Chailease Finance (BVI) Co Ltd的三年期融资案金额已由1亿美元提高至1.20亿美元，因此案获得14家银行超额认贷，认贷额达到1.70亿美元以上。

14家银行包括两家原始牵头行兼簿记行(MLAB)--第一银行及瑞穗实业银行。

台湾土地银行及合作金库加入成为MLAB。大众银行及台新银行加入为牵头行。

玉山银行、上海商业储蓄银行及台湾企银担任副牵头行。

高雄银行、台湾银行、中国输出入银行、华南银行及兆丰银行加入成为经理行。

预计5月举行签约。

提高金额之前，这笔三年期子弹式贷款分为A部分3,000万美元定期贷款，及B部分7,000万美元循环贷款。

先前报导，贷款由母公司中租迪和担保。A部分贷款利率为较三或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点，B部分为较一、二、三或六个月Libor加码160个基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过35个基点，借款方将支付超出部分利率。MLAB获得一笔最高费用35个基点。

两部分贷款皆有一笔15个基点的承诺费，3月1日之前承贷的银行,获得一笔3个基点的优惠费用。

贷款资金用于营运资本及一笔2010年3月签约贷款的再融资。2010年贷款为8,100万美元等值三年期贷款，A部分为5,100万美元定期贷款，B部分为3,000万美元等值循环贷款，可用美元或日圆动用。贷款的利率为较Libor或日圆Libor加码155个基点。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)