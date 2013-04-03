欧元债市：德债期货持稳，投资者等待德债标售和欧洲央行会议

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
德债期货 持平，报145.24。
市场普遍预期欧洲央行在周四的本月会议上将暂缓降息，但会尝试安抚投资人对于欧元区危机再度升温的担忧。
“我们正在等待周四的决议。我们预期温和的立场，且不会有任何正式的调整，”一交易员称。
投资人也将关注今日稍后公布的美国民间就业数据。美国周五将公布每月非农就业报告。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王冠中; 审校 于春红/张荻)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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