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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 14:28 BJT

欧元债市：德债期货持稳，投资者等待德债标售和欧洲央行会议

德债期货 持平，报145.24。

市场普遍预期欧洲央行在周四的本月会议上将暂缓降息，但会尝试安抚投资人对于欧元区危机再度升温的担忧。

“我们正在等待周四的决议。我们预期温和的立场，且不会有任何正式的调整，”一交易员称。

投资人也将关注今日稍后公布的美国民间就业数据。美国周五将公布每月非农就业报告。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王冠中; 审校 于春红/张荻)
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