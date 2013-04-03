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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月3日

路透伦敦4月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存         变动
   铜         572,325       +1,200
   锡          14,500         +475
   铅         261,425         -600
   锌       1,162,025       -9,075
   铝       5,212,075      -16,350
   镍         166,038         -678
 铝合金        75,420         -200
 NASAAC       142,720         -260
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 隋芬)
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