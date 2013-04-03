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市场报道 | 2013年 4月 3日 星期三 14:58 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元下跌，受疲弱欧元区数据影响

“降息还是不太可能，尽管欧元区明显需要某种形式的刺激措施，实际上利率目前远低于目标水平，”Alpari分析师Craig Erlam表示。

数据显示欧元区制造业仍深陷萎缩境地，推动瑞郎兑欧元周二升至五周高位。

瑞郎稍后削减涨幅，0731GMT时兑欧元几无变动，纽约收盘价为1.2167。

瑞郎兑美元则下跌0.2%至0.9507。

自瑞士央行在2011年9月设定瑞郎/欧元汇价上限1.20以来，瑞郎走势大致与欧元亦步亦趋。(完)

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