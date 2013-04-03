中国股市：沪综指再创逾三个月收盘新低，清明假期前市场气氛谨慎

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透北京4月3日 - 中国股市沪综指周三再创逾三个月收盘新低，地产及农林牧渔板块领跌。分析师指出，清明假期前市场避险情绪浓厚，加上经济基本面及政策调控利空仍待消化，预计市场短线仍将面临震荡下行。
沪综指 收报2,225.295点，跌2.445点或0.11%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为774亿元。
华西证券分析师毛胜称，“由于面临假期，市场避险情绪比较重，四天时间有一定不确定性...，节后如果没有特别利好催化，市场还是震荡下行，短线2,200点可能仍有一定支撑。”
他具体指出，PMI侧面反映出经济复苏力度低于预期，加上国五条和银监会发文规范理财产品等利空仍待消化，以及二季度面临IPO重启预期风险，因而短线市场下跌趋势料将难以扭转。
中国金融市场将于本周四至周五（4月4-5）休市，因清明节假期。
沪市地产类指数 今日收跌1.18%。
沪深300指数 收跌0.11%，报2,483.547点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,481.4点，跌0.29%，成交量为761,994手。(完)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应