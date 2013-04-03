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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 16:48 BJT

更正-香港股市：清明假期将至交投清淡，三天来第二度下跌

盈德气体 遭遇2009年上市以来最大单日跌幅，放量重挫13.9%，此前该公司雇佣德意志银行为独家牵头行，负债旗下盈德气体投资部门的票据发行，规模拟为1.5亿美元。

盈德气体股价亦受到里昂证券、摩根士丹利和瑞银的降级行动冲击。里昂证券称担忧其资产负债表情况，此前该公司公布2012年净负债率同比从45%飙升至95%。

中资能源股疲弱，此前当地媒体报导，继上周宣布采用石油定价新框架后，燃料价格下周可能下降。布兰特原油周三跌向每桶110美元。中海油 下滑0.9%。

香港市场周四适逢公共假期休市，将于周五恢复交易。内地市场从周四起休市，下周一重开。(完)
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