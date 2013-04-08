《中国债券市场每日交易备忘》--4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国安信证券10亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，兴业银行主承 深圳航空7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和招商银行主承 天津旅游控股集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 厦门钨业 6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 新疆投资发展集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 山东魏桥铝电公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 重庆港九 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市：
国电电力 60亿元九个月期超短期融资券011319003，票面利率3.90% 南方工业集团35亿元三年期中票1382147，票面利率4.48% ============================================================================ 三、缴款： 中国国家开发银行50亿元一年期浮息(三个月shibor基准)金融债130214，基本利差-0.65% 国开行50亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债130215，基本利差-0.19% 国开行50亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债130216，基本利差0.01% 国开行50亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债130217，基本利差0.19% 财政部260亿元两年期固息国债130006，票面利率2.92% 四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融 山东魏桥铝电10亿元一年期短融 云南物流产业集团2.5亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行300亿元五年期浮息（一年定存基准）金融债080207到期兑付，基本利差0.49% 中国中材集团5亿元五年期固息债088010到期兑付，票面利率6.40% 中粮集团45亿元六个月期超短期融资券011214003到期兑付，票面利率4.15% 中国南方工业集团15亿元九个月期超短融011221001到期兑付，票面利率3.35% 上港集团 10亿元九个月短融041261028到期兑付，票面利率3.36% 淄博商业银行股份公司5亿元10年期发行人选择权（5+5）次级债082001付息，票面利率6.10% 大连港集团30亿元10年期固息债088009付息，票面利率5.35% 中国长江三峡集团70亿元五年期固息债098048付息，票面利率3.45% 中国长江三峡集团30亿元七年期固息债098049付息，票面利率4.05% 绵阳投资控股集团15亿元七年期固息债098050付息，票面利率5.85% 上海电力 13亿元五年期中票0982040付息，票面利率3.95% 财政部280.4亿元五年期固息国债100008付息，票面利率2.70% 湖南高速公路总公司28亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债1080044付息，票面利率5.25% 国开行200亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债110221付息，基本利差-0.15% 高密国资经营10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1180074付息，票面利率6.98% 中国华能集团25亿元五年期中票1182115付息，票面利率5.39% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心周日亦发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。
--中国财政部原部长项怀诚周六称，鉴于中国政府债务率本身不是特别高、基本上都是内债、尚未出现效率特别差的案例，因此中国政府债务问题未到十分严重危急的地步。
--中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力；但在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动，未来一年料升值1.3%至6.12元。
国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月为-1.6%)
居民消费价格指数(CPI) (2月为3.2%) 中国海关4/10公布3月进出口贸易数据 (2月顺差为152.5亿美元) 国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%)
社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%)
工业增加值 (1-2月为9.9%)
房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 =============================================================================
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 刘昕/曹巍浩)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。