东北亚情势：中国对当前事态严重关切，冀南北韩通过对话解决问题--外交部

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透北京4月3日 - 近日朝鲜半岛局势日渐升级。中国外交部副部长张业遂表示，中国对半岛局势持续紧张十分关注，他已奉命分别约见有关国家驻华使节，就当前事态表明了严重关切。
“中方始终坚持致力于维护半岛和平稳定、实现半岛无核化，主张通过对话协商解决问题，”外交部网站周三刊登新闻稿援引张业遂的话称。
他并称，中方强烈呼吁各方保持冷静克制，着眼大局和长远，坚持半岛无核化目标，积极对话接触，推动形势尽快转圜。
据朝鲜（北韩）官方通讯社朝中社周二报导，朝鲜将重建及重启核子设备，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5MW级宁边反应堆。
此前在3月30日，朝鲜已经宣布与韩国进入“战争状态”，但韩国与及盟国美国只是把该声明看作是危言恫吓。不过韩国总统朴槿惠随后也表态称，若北韩(朝鲜)进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。(完)
欲览东北亚局势更多稿件，请点击[KR|KP-POL-NUC-CLN] (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应