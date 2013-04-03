中国债市：利率互换变动有限，小长假来临市况趋淡静

路透上海4月3日 - 中国人民币利率互换 周三整体波幅有限，明日将迎来为期三天的清明小长假，机构在节前多倾向于观望，市况较为淡静。
交易员并指出，尽管近期债市现券走势不错，但相比之下IRS表现偏平淡，主因是影响市场的各种因素相对稳定，市场缺乏可供大幅炒作的题材。
“今天挺清淡的，最近互换都没什么特别的故事，比较能折腾的券商、外资行动作也不大，”上海一券商交易员称。
银行间资金市场 周三早盘七天期回购利率下行逾10个基点(bp)，因需求劲头放缓。交易人士表示，机构为应对清明假期后准备金补缴筹备的“弹药”已经基本落定，今日市场整体供大于求。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1975/ 3.2975 3.2210/ 3.3060 3.4140/ 3.5040 3.5890/ 3.6760 3.6275/ 3.8600
周二 3.2075/ 3.3050 3.2340/ 3.3150 3.4290/ 3.5140 3.6030/ 3.6920 3.6425/ 3.8700
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变动 -0.0100/-0.0075 -0.0130/-0.0090 -0.0150/-0.0100 -0.0140/-0.0160 -0.0150/-0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)