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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 15:37 BJT

泰国央行：维持政策利率在2.75%，仍关切信贷增长与地产价格等问题

路透曼谷4月3日 - 泰国央行周三发布货币政策决议，维持政策利率在2.75%不变，一如市场预期；不过决策过程中有一位委员力主降息。

央行并表示，依然关切信贷增长、地产价格和股市涨势。从全球经济脆弱的情况来看，政策利率合宜。央行同时称，在第四季国内生产总值(GDP)同比大升之后，第一季GDP成长料放缓至正常速度。(完)

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