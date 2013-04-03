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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 16:53 BJT

台湾央行：共发行2,720.6亿台币存单，存单余额减80亿

路透台北4月3日 - 台湾央行周三公布，今日共发行2,720.6亿台币存单，若相较存单到期金额期2,800.6亿，存单发行余额减80亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,593.10 91天期 0.93 116.00 182天期 1.05 11.5

央行上日共发行1,177亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,655亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为436亿台币；累计超额准备为3,483亿台币，加计前期1%的超额准备为4,651亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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