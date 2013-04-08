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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 08:43 BJT

台湾数据：3月CPI年增率1.39%，低于市场预期

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.39%，低于路透调查的成长1.8%。主要因水果价格较高，加以油料费、燃气、米、肉类、蛋类及外食费等价格处相对高档所致，惟蔬菜量增价跌及消费性电子产品等持续降价促销，抵销部分涨幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.01%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） +1.39 +2.96r

路透调查（较上年同期） +1.80 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.35 +0.37

核心CPI（较上年同期） +1.22 +2.20r

WPI（较上年同期） -3.01 -2.27r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如; 撰写 董永年；审校 杨淑祯)
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