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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 09:00 BJT

《即时观点2》台湾3月CPI年增率低于预期，今年通膨将不致构成隐忧

路透台北4月8日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.39%，低于路透调查的成长1.8%。主要因水果价格较高，加以油料费、燃气、米、肉类、蛋类及外食费等价格处相对高档所致，惟蔬菜量增价跌及消费性电子产品等持续降价促销，抵销部分涨幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.01%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月 CPI（较上年同期） +1.39 +2.96r 路透调查（较上年同期） +1.80 -- CPI（较上月，经季节调整） -0.35 +0.37 核心CPI（较上年同期） +1.22 +2.20r WPI（较上年同期） -3.01 -2.27r

**市场评论**

渣打银行分析师 符铭财：

--核心物价年增率1.22%，显示物价仍存在上涨压力。第一季CPI均值为1.8%，高于政府设定的1.37%目标值。第三季食物价格将是主要观察重点，因通常会受台风来袭影响导致上扬。目前的负利率环境导致资产价格上扬，可能会让央行考虑在6月底的理监事会议决议升息。

凯基投顾分析师 蔡耀德：

--3月CPI看起来是比预期弱一点，本来我们预估台币贬值对进口物价会有一点影响，现在看起来并没有造成太大的影响，而且全年看来CPI已经不会有太大的忧虑。加上近来美国经济动能似乎也转弱，我们焦点会看一下台湾第二季的出口是不是有下修的空间。这样看来，明年中之前，央行的利率看起来都没有升息的空间。

**市场反应**

--台币兑美元 上周三收盘贬值0.5分至29.925。

--台股加权股价指数 上周三收高0.37%,报7,942.35点。

--指标五年期公债102/2R 殖利率上周三下跌0.71点报1.0051%。

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续七次维持利率不变。

--主计总处最新的预测2013年全年经济成长率为3.59%,CPI年成长率为1.37%。

参看台湾消费者物价指数新闻,请点选

参看台湾进出口数据新闻,请点选

参看台湾经济数据相关新闻,请点选TW-ECI-CMN (撰写 台北记者组；审校)
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