《即时观点2》台湾3月CPI年增率低于预期，今年通膨将不致构成隐忧

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透台北4月8日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.39%，低于路透调查的成长1.8%。主要因水果价格较高，加以油料费、燃气、米、肉类、蛋类及外食费等价格处相对高档所致，惟蔬菜量增价跌及消费性电子产品等持续降价促销，抵销部分涨幅。
3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.01%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
3月 2月 CPI（较上年同期） +1.39 +2.96r 路透调查（较上年同期） +1.80 -- CPI（较上月，经季节调整） -0.35 +0.37 核心CPI（较上年同期） +1.22 +2.20r WPI（较上年同期） -3.01 -2.27r
**市场评论**
渣打银行分析师 符铭财：
--核心物价年增率1.22%，显示物价仍存在上涨压力。第一季CPI均值为1.8%，高于政府设定的1.37%目标值。第三季食物价格将是主要观察重点，因通常会受台风来袭影响导致上扬。目前的负利率环境导致资产价格上扬，可能会让央行考虑在6月底的理监事会议决议升息。
凯基投顾分析师 蔡耀德：
--3月CPI看起来是比预期弱一点，本来我们预估台币贬值对进口物价会有一点影响，现在看起来并没有造成太大的影响，而且全年看来CPI已经不会有太大的忧虑。加上近来美国经济动能似乎也转弱，我们焦点会看一下台湾第二季的出口是不是有下修的空间。这样看来，明年中之前，央行的利率看起来都没有升息的空间。
**市场反应**
--台币兑美元 上周三收盘贬值0.5分至29.925。
--台股加权股价指数 上周三收高0.37%,报7,942.35点。
--指标五年期公债102/2R 殖利率上周三下跌0.71点报1.0051%。
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续七次维持利率不变。
--主计总处最新的预测2013年全年经济成长率为3.59%,CPI年成长率为1.37%。
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路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。