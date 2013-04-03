中国央行：物价走势存不确定性，将综合运用多种政策工具加强流动性管理

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透北京4月3日 - 中国央行周三称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
央行网站刊登的货币政策委员会第一季度例会新闻稿称，全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。
“密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，维持货币环境的稳定。”新闻稿称。
央行表示，将优化金融资源配置，有效缓解信贷资金供求结构性矛盾，防范金融风险，着力改进对实体经济的金融服务，继续发挥直接融资的作用。
同时，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(完)
欲知更多详情，请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应