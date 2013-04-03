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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 16:30 BJT

中国央行：物价走势存不确定性，将综合运用多种政策工具加强流动性管理

路透北京4月3日 - 中国央行周三称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

央行网站刊登的货币政策委员会第一季度例会新闻稿称，全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。

“密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，维持货币环境的稳定。”新闻稿称。

央行表示，将优化金融资源配置，有效缓解信贷资金供求结构性矛盾，防范金融风险，着力改进对实体经济的金融服务，继续发挥直接融资的作用。

同时，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(完)

欲知更多详情，请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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