欧洲汇市：英镑兑美元保持弱势，因英国经济前景低迷

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
英镑周二下跌，因英国制造业数据突显出经济的脆弱性。分析师表示，市场人士在英国央行会议结果之前可能保持谨慎。
路透调查显示，分析师预计英国央行将会扩大量化宽松规模来刺激经济，不过多数预计5月前不会有动作。
Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称，“当前关注点在基本面，而昨日的数据黯淡，这进一步支持了这种看法：即英国经济数据持续疲软应会使得更多货币政策委员会(MPC)委员支持进一步宽松政策。”
Ali称，英镑可能跌向1.50美元，不过预计下跌会有限，在第一季国民生产总值(GDP)数据在本月稍晚公布前，英镑很可能囿于区间交投。该数据将表明英国是否在不到五年的时间内三度陷入经济衰退。
英国3月建筑业采购经理人指数(PMI)数据定于0830GMI公布。
“今日而言，英镑看似可能保持区间交投，因明日有重大经济事件；英镑兑美元应在1.50下获得支撑，但1.5250/60区域应在上部形成阻力。”Lloyds分析师在报告中称。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.8417英镑。(完)
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