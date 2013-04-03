欧洲汇市：英镑兑美元保持弱势，因英国经济前景低迷

英镑周二下跌，因英国制造业数据突显出经济的脆弱性。分析师表示，市场人士在英国央行会议结果之前可能保持谨慎。

路透调查显示，分析师预计英国央行将会扩大量化宽松规模来刺激经济，不过多数预计5月前不会有动作。

Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称，“当前关注点在基本面，而昨日的数据黯淡，这进一步支持了这种看法：即英国经济数据持续疲软应会使得更多货币政策委员会(MPC)委员支持进一步宽松政策。”

Ali称，英镑可能跌向1.50美元，不过预计下跌会有限，在第一季国民生产总值(GDP)数据在本月稍晚公布前，英镑很可能囿于区间交投。该数据将表明英国是否在不到五年的时间内三度陷入经济衰退。

英国3月建筑业采购经理人指数(PMI)数据定于0830GMI公布。

“今日而言，英镑看似可能保持区间交投，因明日有重大经济事件；英镑兑美元应在1.50下获得支撑，但1.5250/60区域应在上部形成阻力。”Lloyds分析师在报告中称。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8417英镑。(完)

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