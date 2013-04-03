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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 16:53 BJT

英国个股：汇丰将把其新加坡保险业务售予AXA安盛人寿

路透伦敦4月3日 - 汇丰控股 周三表示：

* 汇丰将出售新加坡团体定期寿险和团体医疗保险业务

* 截至2012年12月31日，上述资产总价值约为2,350万坡元(1,930万美元)

* 预计今年内完成交易

* 将把新加坡团体定期寿险和团体医疗保险业务出售予AXA安盛人寿。(完)
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