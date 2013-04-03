更新版 1-中国外汇：去年资本和金融项目逆差大幅下修，因应四季度资本流入

* 去年资本和金融项目逆差大幅下修逾千亿美元

* 修正数据单列全年净误差与遗漏-798亿美元

* 分析人士称外管局修正数据合乎情理

* 外管局警示今年不排除阶段性资本集中流出 (新增细节、评论和背景)

路透北京4月3日 - 中国国家外汇管理局周三公布修正数据，2012年中国国际收支经常项目顺差为1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。其中后者较2月初步数据逆差1,173亿美元，大幅下修超过千亿美元，主要是因为四季度资本流入。

去年全年的经常项目顺差此番亦下修逾200亿美元，储备资产项目修正前后几无变化。另外，初步数据各项目差额中包含的净误差与遗漏，在修正数据中单列，全年净误差与遗漏为-798亿美元。

“第四季度，国内外经济出现企稳迹象，加上主要发达国家推出量化宽松货币政策，国际资本回流我国，资本和金融项目重新转为顺差200亿美元。”外管局在最新发布的2012年中国国际收支报告中称。

报告并称，去年中国国际收支从1999年以来的持续“双顺差”，转为“经常项目顺差、资本和金融项目逆差”，这与市场主体根据境内外利差、汇差等市场环境变化调整财务运作，由以往的“资产本币化、负债外币化”转向“资产外币化、负债本币化”的顺周期变化密切相关，但国际收支自我平衡的基础还不牢固。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，先发布初步数据、再进行修正符合国际惯例，同时兼顾了数据的及时性和高质量。为保障时效，有时在提供初步数据时需要采用估算或试算，再进行修正，因此外管局此番修正不足为奇，更多需要看项目有哪些变化。

从数据细节来看，资本和金融项目中变化较大的为去年四季度，其修正数据为顺差200亿美元，初步数据则为逆差318亿美元。

外管局修正数据并显示，2012年全年国际储备资产增加966亿美元，第四季度经常项目顺差451亿美元，国际储备资产增加341亿美元。

中国民生银行金融市场部研究中心首席分析师李志强认为，“资本流入的量，从二季度、三季度来看，环比走高，结合当前国际形势也合乎情理，去年从下半年，量化宽松政策、创造资本量在增加，很多资本流入新兴市场，流入国内增加也正常。”

外管局2月初公布的数据显示，2012年中国出现资本和金融项目逆差1,173亿美元，为亚洲金融危机以来首现，体现出中国总体面临资金流出压力。初步数据并显示，去年经常项目顺差2,138亿美元。

**不排除阶段性资本集中流出**

外管局并在2012年中国国际收支报告中称，当年资本和金融项目逆差168亿美元，主要是非直接投资项目逆差较大，反映了境内主体境外资产运用的增加和对外负债的减少。

“2013年在内外部环境错综复杂、充满变数的情况下，我国国际收支有望继续保持基本平衡，但‘促平衡’的任务依然艰巨。”报告称。

报告分析，国内外经济和金融运行企稳，将有利于稳定外部需求，吸引长期资本流入；在国际金融危机尾部风险较小情况下，主要发达经济体继续实施量化宽松货币政策，境内外正利差将刺激套利资本流入中国，重新激发境内“资产本币化、负债外币化”的财务运作。

不过外管局警示，国内外经济复苏出现反复、发达国家宏观经济政策转向、主权债务问题恶化或地缘政治冲突激化等不确定、不稳定因素较多，将加剧中国跨境资本流动波动，甚至不排除引发阶段性的资本集中流出。

报告并称，将继续完善人民币汇率形成机制，增加汇率弹性，加快外汇市场发展，进一步发挥市场在国际收支调节中的作用。

中国1月外汇外占款创下历史新高，以及当前人民币/美元即期市场的结汇盘仍积重难返，引发人民币频创历史新高，均表明大规模资金流入或窥斑见豹。数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完)

(北京钟华对此文亦有贡献)

参看详情请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)