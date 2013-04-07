重温稿-路透调查：台湾3月出口料恢复成长，CPI年增率料放缓至1.8%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 3月出口增幅预估中值2.9%(前月下滑15.8%
* 3月进口增幅预估中值4.0%(前月下滑8.5%
* 顺差预估中值21.85亿美元(前月9.2亿美元
* CPI年增率预估中值1.8%(前月2.97%
* 贸易收支数据4月8日周一0800GMT公布
* CPI数据4月8日周一0030GMT公布
路透台北4月3日 - 接受路透调查的九位分析师预估中值显示，台湾3月出口料恢复成长，较上年同期增加2.9%，因台湾最大出口市场--中国的需求维持稳定。
根据分析师预估，3月进口可能也恢复为较上年同期成长4%。
3月通货膨胀率料下滑至1.8%。台湾2月通胀率2.97%，创六个月高点。农历春节假期结束后，食品等价格在3月下滑。
中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至11个月高点50.9。国内需求增强，且新订单大幅上升，显示中国经济复苏强劲，足以承受出口表现起伏不定的风险。
韩国3月出口成长0.4%，低于市场预期。一部分是受日圆大贬冲击，但劳资纠纷及全球供应链问题亦造成影响。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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