重温稿-路透调查：台湾3月出口料恢复成长，CPI年增率料放缓至1.8%

* 3月出口增幅预估中值2.9%(前月下滑15.8%

* 3月进口增幅预估中值4.0%(前月下滑8.5%

* 顺差预估中值21.85亿美元(前月9.2亿美元

* CPI年增率预估中值1.8%(前月2.97%

* 贸易收支数据4月8日周一0800GMT公布

* CPI数据4月8日周一0030GMT公布

路透台北4月3日 - 接受路透调查的九位分析师预估中值显示，台湾3月出口料恢复成长，较上年同期增加2.9%，因台湾最大出口市场--中国的需求维持稳定。

根据分析师预估，3月进口可能也恢复为较上年同期成长4%。

3月通货膨胀率料下滑至1.8%。台湾2月通胀率2.97%，创六个月高点。农历春节假期结束后，食品等价格在3月下滑。

中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至11个月高点50.9。国内需求增强，且新订单大幅上升，显示中国经济复苏强劲，足以承受出口表现起伏不定的风险。