伦敦美债：公债价格持稳，等候周五非农就业报告出炉

“市场似乎处于区间交投，全球有多项事件风险，欧洲央行会议的风险是决策者可能立场温和，接着周五有美国非农就业报告。”一位交易员说。

虽然周一疲弱的美国制造业数据帮助10年期美债收益率来到两个月低位，投资人仍预计非农就业报告料显示3月新增就业岗位200,000个，远高于其自2008年金融危机之后的趋势。

然而，美债仍受到稳固的支撑，因市场预期美联储(FED)暂时将继续购债以更进一步压低失业率。

“相对来说，美债收益率也很具吸引力，日债和德债收益率正在大幅下滑，”一位日系银行交易说。

10年期日债收益率游走在10年低点约0.5%附近，10年期德债收益率 约为1.31%，接近上周触及的八个月低位约1.25%。(完)

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