伦敦美债：公债价格持稳，等候周五非农就业报告出炉

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
“市场似乎处于区间交投，全球有多项事件风险，欧洲央行会议的风险是决策者可能立场温和，接着周五有美国非农就业报告。”一位交易员说。
虽然周一疲弱的美国制造业数据帮助10年期美债收益率来到两个月低位，投资人仍预计非农就业报告料显示3月新增就业岗位200,000个，远高于其自2008年金融危机之后的趋势。
然而，美债仍受到稳固的支撑，因市场预期美联储(FED)暂时将继续购债以更进一步压低失业率。
“相对来说，美债收益率也很具吸引力，日债和德债收益率正在大幅下滑，”一位日系银行交易说。
10年期日债收益率游走在10年低点约0.5%附近，10年期德债收益率 约为1.31%，接近上周触及的八个月低位约1.25%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选