更新版 2-台湾货币市场：短率仍贴近低位，提存期最后一日市况稳定

(新增收盘报价等细节)

* 提存期最后一日市况平稳

* 短率仍在低位

* 下周回复期初料拆款利率高位有走滑空间

记者 高洁如

路透台北4月3日 - 台湾银行间短率周三大致稳于低位。今日为提存期的最后一个交易日，不少银行的准备数字已提前安排妥当，只剩下微幅调整。整体而言市场资金还是相当充裕，不虞匮乏。

大型银行资金调度人员表示，整体而言，市场资金仍然相当充裕，票券商在拆款及短票资金源源不绝，平稳度过期底最后一日。而央行今日则以短天期存单冲销市场多余资金，力稳银行准备数字不过大失控。惟 整体而言，3月提存期的资金仍是低度利用，在需求难以提振之下，银行超额准备仍然偏多。

“3月季底紧缩效应失灵，钱还是非常多。”一位公股银行资金调度人士称，预料4月提存期不会有太大变化，资金充斥、低度利用的情形不易改善。

“除非央行多收一点资金，他(央行)毕竟是市场的老大嘛！”该公股银行交易员表示。

展望下周，由于是新一提存期的开始，又没有季底财报作帐的紧缩因素，估计月底的紧缩时刻将不致造成短率波动，甚至拆款的高位还可能走滑。

至于周三午间标售的364天期存单，加权平均得标利率在0.691%，交易员表示，得标存单的高标在0.712%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同；今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.45%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率也没变**

票券商指出，期底最后一日并不见银行保守操作，反而一早就有拆款及买票的电话打来，显见期底银行仍有消化资金的压力。

〞一早就有很少往来的银行打来要拆出，〞一家大型票券商交易员表示。

30天短票利率主要成交区间在0.70-0.71%，较多在0.70%，和上日相去不远。

台湾央行周三公布，今日共发行2,720.6亿台币存单，若相较存单到期金额期2,800.6亿，存单发行余额减80亿。

下周央行存单到期总额8,345.25亿台币，分别是周一4,576亿、周二700.1亿、周三1,530亿、周四826亿以及周五713.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为673亿台币；累计至周三超额准备为4,156亿台币，加计前期1%的超额准备为5,324亿台币。

**公债附买回利率也持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率区间则表现持稳。交易人士表示，随着近日央行冲销力道加大，市场资金浮滥情形稍微舒缓，料RP利率将维持在既有区间不变。

证券交易商指出，在清明节连假前夕，市场略显平静，银行、投信端资金仍偏宽裕，虽有意愿承作RP，但苦无足够券源可作，以致来电要券的电话明显减少，持续以到期续作为主，料下周公司债及公债RP成交利率仍将持稳在既有区间。

“有人缺券，但也没券可给! ”一券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，少数成交在0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.78-0.80%，少数成交在0.77%，上日亦同。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，上日亦同。