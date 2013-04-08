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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 07:29 BJT

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增速料加快至8%，通胀压力仍然温和

* 公布内容：中国一季度GDP,3月CPI、PPI和工业增加值等数据
    * 公布时间：4月9日公布CPI和PPI，4月15日公布GDP等数据


    调查结果: (同比,%) 
                                   中值      区间      前值    上年同期  预测数 
    一季度国内生产总值(GDP)           8.0    7.5~8.1     7.9      8.1     19   
    
    3月数据:        
    居民消费价格指数(CPI)             2.4    2.1~2.6     3.2      3.6     20
    工业生产者出厂价格指数(PPI)       -1.8   -2.1~-1.4   -1.6     -0.3     20
    固定资产投资(不含农户)(1-3月)     21.3   20.2~22.8   21.2     20.9     19 
    工业增加值                      10.0    9.5~10.8    9.9     11.9     19
    社会消费品零售总额               12.5   12.0~14.0    12.3     15.2    19
    注：投资、工业和消费前值均为1-2月数据，GDP前值为2012年四季度数据。
    
    路透综合20家机构预估中值显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出
口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经
济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。
    
    而随着春节因素淡出，食品价格逐渐回落，CPI同比增速3月也将如期回落至2.4%，脱离
上月触及的阶段性高点3.2%；而生产资料价格持续回落、需求弱于预期以及市场竞争加剧等
因素，恐怕导致PPI同比降幅再度扩大，由负转正的时间点将进一步推后。这同时也意味着
通胀压力仍属温和，预计货币政策将继续以静为主，暂时看不到调整利率或存准的可能。
    
    “一季度消费、工业生产表现弱于市场预期；但投资、出口相对强劲，市场流动性较为
宽松，预计增长呈弱复苏态势，”交通银行金融研究中心首席经济学家连平称。该行预计一
季度经济增速为8.1%。

    此前中国国家统计局和汇丰发布的3月中国制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)悉数
上升，亦确认经济仍出于复苏通道。（欲览中国PMI数据相关报导，请点击[CN-PMI-MCE|ECI
-CLN]）
    
    不过PMI分项数据传递出的讯息却表明复苏并不像以往那么强劲。就拿官方制造业PMI生
产指数来说，虽然3月环比上升至52.7，但自2005-2012年该分项最低的2012年也高达55.2；
产成品库存指数则为连续八个月低于50后首度回升，库存维持较低迷水平。
    
    由此可以判断，目前制造业可能进入缓慢补库存阶段，企业生产信心不是那么充足。而
汇丰制造业PMI产出价格指数大幅下滑至50下方，也从侧面印证市场需求的脆弱。这也许解
释了3月工业增速将低于1-2月的原因。路透访问分析师预计3月工业增速将下滑至10%。    
    
    申银万国认为，虽然工业领域表现偏弱，但房地产销售的向好有望带动第三产业的发展
。该券商预计一季度经济扩张8%，二季度将进一步回升至8.4%。
    
    申万报告并预计，宏观政策将总体上保持稳定，主要通过结构性工具进行针对性调控。
对于转型，财政政策的定向特征致使得其能发挥更大的作用；而货币政策主要是保证真正的
中性，根据经济增长、通货膨胀、外汇占款、信贷情况对货币投放进行及时调整。   

    以下为各机构预测详情:(同比,%)
    
             一季度GDP     CPI      PPI     工业     投资     消费
 澳新银行        ~         2.4     -2.1       ~        ~        ~
 中国银行       8.1        2.4     -1.4      9.8     21.0     12.0
 交通银行       8.1        2.5     -2.0     10.1     21.3     12.8
 美银美林       7.9        2.4     -1.7      9.8     21.4     12.7
 国开证券       8.0        2.5     -1.6     10.1     21.3     13.4
 首创证券       7.8        2.6     -1.5     10.8     21.5     12.0
 中国建设银     8.0        2.4     -2.0     10.0     21.0     12.2
 行                                                          
 中金           8.1        2.3     -2.0      9.6     21.3     12.5
 中信证券       8.0        2.5     -1.9     10.1     22.8     14.0
 德意志银行     7.9        2.1     -2.0      9.9     21.2     12.0
 安信证券       8.0        2.4     -1.9     10.3     21.5     12.8
 光大证券       7.9        2.2     -2.0     10.0     21.0     12.5
 银河证券       8.0        2.6     -1.7     10.0     21.0     12.5
 国泰君安       8.1        2.4     -1.4     10.2     20.7     12.0
 海通证券       8.0        2.2     -1.8      9.8     20.2     13.4
 华宝信托       8.1        2.5     -1.6     10.2     21.4     12.5
 兴业银行       8.1        2.2     -2.0      9.7     21.5     13.0
 北京领先国     7.9        2.6     -1.6      9.5     20.8     12.0
 际金融资讯                                                  
 上海证券       7.5        2.4     -1.8      9.8     22.0     12.0
 申银万国       8.0        2.5     -1.6     10.0     21.3     12.3
  注：~表示数据不可得；投资为1-3月同比增速.

  欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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