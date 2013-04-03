美国数据：上周抵押贷款申请下滑，因再融资活动低迷

路透纽约4月3日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周住房抵押贷款申请下滑，因再融资活动的下降抵消了购房贷款申请需求的增长。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月29日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑4.0%至790.7点，为3月15日以来最低。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数下滑5.6%至4,189.0点，购房抵押贷款申请指数上升1.4%。

再融资占抵押贷款总申请量的比重降至74%。

该周30年期固息抵押贷款利率下滑3个基点至3.76%。