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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 20:27 BJT

美国数据：3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期

路透纽约4月3日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。

路透访问的分析师原本预估,3月报告会显示就业人数增加20万.

2月民间就业人数上修为增加23.7万人,前值为19.8万人.

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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