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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 20:46 BJT

韩国个股：现代和起亚汽车将在美国市场召回逾160万辆汽车

路透底特律4月3日 - 韩国现代汽车和起亚汽车召回逾160万辆轿车和SUV汽车

* 根据递交给美国国家公路交通安全管理局的文件(NHTSA)，现代汽车因变速箱潜在隐患召回1,059,824辆汽车

* 根据递交给NHTSA的文件，起亚汽车召回623,658辆汽车 .(完)
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