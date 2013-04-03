表格：美国ISM-3月非制造业指数为54.4，预估为55.8

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透4月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，3月非制造业指数为54.4，为去年8月来最低，预估为55.8；2月为56.0。
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 非制造业指数 54.4 56.0 55.2 55.7 54.8 54.8 55.2 企业活动 56.5 56.9 56.4 60.8 60.9 56.8 59.6 新订单 54.6 58.2 54.4 58.3 58.0 56.1 57.8 未交货订单 54.5 54.5 49.0 49.5 53.5 49.0 48.0 新出口订单 56.5 60.5 55.5 49.5 48.0 47.5 50.5 库存 59.5 62.5 64.0 58.0 62.5 64.0 65.0 进口 57.5 52.5 51.0 49.0 55.5 49.5 50.0 物价指数 55.9 61.7 58.0 56.1 56.9 60.8 66.1 就业 53.3 57.2 57.5 55.3 51.4 54.8 52.0 供应商交货 53.0 51.5 52.5 48.5 49.0 51.5 51.5(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应