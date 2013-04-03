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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 22:40 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月3日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/29/13 较上周 较上年 03/29/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 385.1 4.7 25.8 388.6 2.7 26.2 馏分油 115.4 -1.9 -19.8 113.0 -2.3 -22.9 汽油 220.3 -5.0 -1.5 220.7 -0.6 -1.2 取暖油 16.3 -1.9 -13.9 15.0 -1.6 -15.6 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 38.3 0.3 -2.5 39.4 0.8 -0.8 原油日加工量 14.9 0.1 0.3 15.0 0.1 0.3 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加220万桶，汽油库存减少80万桶，馏分油库存减少110万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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