金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.4%，报1,024.99点。
中国股市：中国股市沪综指再创逾三个月收盘新低，地产及农林牧渔板块领跌。分析师指出，清明假期前市场避险情绪浓厚，加上经济基本面及政策调控利空仍待消化，预计市场短线仍将面临震荡下行。沪综指 收报2,225.295点，跌2.445点或0.11%，此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为686亿元人民币，上日为774亿元。
香港股市：香港股市在清明假期前的清淡交投中，三天来第二度下跌，油价走跌连累能源股，包括中海油。恒生指数 收低0.1%，报22,337.5点，恒生国企指数 收低0.5%。成交量降至2月18日以来最低。
中国汇市： 人民币兑美元即期 随中间价小幅收低。受隔夜美元上涨带动，人民币中间价结束此前连续三天涨势，盘间净结汇格局亦稍有松动，在6.2元附近并浮现购汇盘，但窄幅波动不改显示市场仍在等候监管层更多指引。
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印度股市：结束连续四日的涨势，录得两周来最大跌幅，因塔塔汽车等汽车股因3月销售疲软受冲击，同时最近表现领先的个股回落。指标BSE指数 收跌1.26%或239.31点，收报18,801.64点，创3月19日以来最大单日百分比跌幅。NSE指数 跌1.31%或75.20点，报5,672.90点。
印度汇市：跟随国内股市下跌，因全球重要央行会议以及美国就业数据公布前，全球倾向于避险，而且对国内政局稳定的担忧持续构成打压。卢比兑美元 收报54.43/44，上周四收报54.26/27，盘中交投在54.345-54.46窄幅区间内。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,425.990。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.99%至765.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌1.03%，报31.6440卢布，卢布兑欧元 下跌1.31%，40.6480卢布。 ========================================================================================
巴西股市：弹离关键支撑位上涨，圣保罗交易所Bovespa指数 涨1.23%，报55,562.74点。市场猜测淡水河谷将赢得一场税务方面的诉讼，大涨近6%。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元 下跌0.1%，收在1月底以来最低。对巴西央行可能随时采取行动支撑本币的担忧，限制了雷亚尔跌幅。
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南非股市：跌至六周低位，跌幅超过1.5%，因大宗商品价格下滑打击资源类股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌1.72%，报34,782.84点。综合指数 下滑1.57%至39,414.34点。
南非汇市：南非兰特兑美元小幅上扬，因美元承压。在欧洲和美国公布重要经济数据前，料维持区间波动。1519GMT，兰特兑美元 报9.2122，较周二纽约收盘涨0.4%。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 程琳)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。