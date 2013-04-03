全球外汇市场4月4日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月3日(三)
2350 - 日本资本流动数据
4月4日(四)
-- - 日本央行结束两日会议，宣布政策决定
0030 - 澳洲2月建筑许可
0030 - 澳洲2月民间房屋建筑许可
0030 - 澳洲2月零售销售
0200 - 日本央行宣布利率决议
0713 - 西班牙服务业PMI
0743 - 意大利3月MARKIT/ADACI服务业PMI
0748 - 法国3月MARKIT服务业PMI
0753 - 德国3月MARKIT服务业PMI
0758 - 欧元区3月MARKIT服务业PMI
0828 - 英国3月MARKIT/CIPS服务业PMI
0900 - 欧元区2月生产者物价指数(PPI)
1100 - 英国央行4月利率决议
1130 - 美国Challenger 3月企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行利率决议
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉召开记者会
1230 - 美国一周初请失业金人数
1245 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席代顿大学活动，并加入联储总裁所在小组的讨论
1300 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话
1430 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在第13届重新定义投资策略教育论坛就金融和经济教育发表演说
1530 - 欧洲央行执委科尔发表演说
1630 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席堪萨斯城联储俄克拉荷马分行举办的活动，并就美国经济发表讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
2100 - 美联储副主席叶伦在第50届Society of American Business Editors and Writers会议上讲话
2350 - 日本3月外汇储备。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 李爽)