重温稿-欧洲经济：欧洲央行本周会议料按兵不动，德拉吉或试图安抚市场

* 欧洲央行料把利率维持在纪录低位0.75%

* 德拉吉将面临如何抑制危机的拷问

* 欧洲央行将承诺提供无限量流动性以安抚市场

* 投资者担心斯洛文尼亚或为下一个求援的国家

路透法兰克福4月2日 - 欧洲央行(ECB)本周将试图平复投资者对欧元区危机再度加剧的担忧，在塞浦路斯勉强躲过金融危机后可能承诺维持银行系统的稳定性。

市场普遍预计欧洲央行本月不会降息，而是会观察欧元区严峻经济状况能否转好，之后才考虑动用有限的剩余政策选项进一步拉低融资成本。

欧洲央行决策者召开会议，正值经济数据不佳、担忧斯洛文尼亚可能步塞浦路斯后尘寻求援助之时。上周的一份路透调查显示，欧洲央行将维持利率不变直至明年晚些时候。指标利率目前保持在纪录低点0.75%。

“我认为(降息)为时尚早，但若再出现一轮糟糕的数据，我想(欧洲央行总裁)德拉吉会发出近期降息的信号，”北欧联合银行(Nordea)分析师Anders Svendsen。

周二发布的企业调查显示，欧元区制造业下滑态势在3月加深，不过塞浦路斯援助事件还未打击到制造业活动。

为确保欧元区金融系统资金充裕，欧洲央行已经向银行提供了长达三个月期的无限量流动性，而且保留了在较长时间内向银行提供更多资金的选项，即再进行一次一年前那样的三年期融资操作。

欧洲央行表示，将按照规定向塞浦路斯有偿付能力的银行提供紧急流动性。如果接受欧洲央行干预所需的撙节措施，央行也有可能购买该国主权债。

尽管欧洲央行有一套政策选项，但市场仍然不安，受到塞浦路斯问题和意大利政治僵局挫伤。欧元区债券市场本周伊始人气谨慎，二线国家债券收益率(殖利率)处于高位。

**转折点**

投资者期待德拉吉做出承诺。许多人押注斯洛文尼亚将成为下一个救援对象，即便该国财长Uros Cufer上周向路透表示，斯洛文尼亚今年无需救援。

“不仅是塞浦路斯出现危机，关于斯洛文尼亚的忧虑也在升温，3月的最新数据也下降，”Global Insight分析师Howard Archer说。“我相信他会尽其所能在各方面都做到让人安心。”

野村分析师Nick Matthews预期德拉吉将重申欧洲央行准备好在职责内“采取一切行动”来保卫欧元。去年7月意大利就利用这一道防线来抑制危机。

“作为这其中的一部分，德拉吉可能会强调欧洲央行已经准备好为(包括塞浦路斯在内等国的)银行业提供规定范围内所需的一切流动性，”Matthews说。

欧洲央行23名委员组成的管委会上个月曾经讨论了降息一事，当时德拉吉表示经济活动应该会在今年稍晚逐步复苏。

欧洲指标利率为0.75%，央行仍有一些下调借贷成本的空间，然而存款利率则处于零水平。委员会成员不愿将存款利率降到负区间。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许上周四在接受西班牙报纸Expansion采访时被问到，如果经济前景恶化，欧洲央行是否还有空间进一步降息。他回答理论上还有空间，但迄今为止还没有出现恶化的迹象。

“从理论上来看明显还有(降息)空间。而你的问题暗示经济存在恶化的可能性，但是尚未有明确的证据来证明这一点，”莫尔许向Expansion表示。

但周二公布的采购经理人调查结果再一次恶化，欧洲主要经济体的制造业3月大多都再次严重转弱。

若接下来的数据持续疲弱，欧洲央行就有可能改变战略并暗示降息，北欧联合银行的Svendsen表示，“现在的情况可能足以给一些重要数据带来负面影响，因此我认为我们真处在一个转折点。”(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 艾茂林/张荻)