美国FED：可能从今夏开始减少购债计划规模--旧金山联储总裁威廉姆斯

即便到那时，他也不认为就业会迅速攀升。

美联储承诺，只要通胀率没有升逾2.5%的危险，就将维持低利率直至失业率降至6.5%。

威廉姆斯预计2015年中期之前，失业率将会降至该水准，但降至更为“中性”的5.5%水平，则要等到2016年。

威廉姆斯并不主张提高四年多来一直维持在近零水准的短期利率。

他特别指出，即便美联储停止购买资产，其规模高达3万亿美元的证券组合也将继续压低长期利率。

他并强调，不赞同在时机未成熟时撤回美联储的刺激政策。贝南克也警告过这种可能性。

“在一段时期内维持美联储的特别举措，以确保就业和通胀回归更为良性的水准，这一点至关重要，”他说。