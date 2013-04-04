《美债周四展望》关注非农就业报告，但此前数据疲弱令市场调低预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 市场静待周五公布的美国非农就业报告

* ADP民间就业数据弱于预期

* ISM非制造业就业分项指数下滑

路透纽约4月3日 - 美国公债价格周三上涨，此前美国就业和服务业数据疲弱，降低对周五公布的关键就业市场数据的期望。

指标公债收益率(殖利率)触及三个月低位，之前民间就业服务机构ADP公布美国3月民间就业岗位增加15.8万，低于预期。美国供应管理协会(ISM)也公布3月非制造业活动扩张速度为七个月来最慢。

“我们将3月非农就业岗位增幅预估下修4万个，至增长16万，”德银证券董事总经理及首席美国经济学家Joseph LaVorgna说。

如此观点“有利公债，公债收益率正测试其近期交投区间的低端，”荷兰国际集团美国公债交易商Jake Lowery说。

在周三美国数据出炉前，指标10年期公债价格跌3/32点，数据公布后在纽约市场午后尾盘时涨15/32，收益率下滑至1.811%。

“我们预计10年期公债收益率将介于1.73-2.07%，从较长期来看，将可能在2.15-1.73%，”RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说，“短期阻力位在大约1.83%。”

路透调查中分析师预期，3月非农就业岗位将增加20万个。

ADP数据令市场对非农就业岗位的预期有所下修，因此，如果新增非农就业岗位不少于20万，将导致公债价格下跌。

但Lowery认为公债价格回落的幅度可能相对温和，因近期美国经济数据较为强劲，债券投资人仓位已经偏于作空。“回落的程度可能不及投资者大力作多的情况。”

不过，Calvert Investments固定收益策略Steve Van Order认为，就业市场中长期趋势也将至为重要。

他说，如果失业率跌向7.4%的时间早于美联储预期的年底，“那么，美联储提早缩减量化宽松政策规模的可能性上升。”

美联储决策者曾表示，希望看到失业率从目前的7.7%回落，更接近6.5%。

作为其非常规货币宽松举措的一部份，美联储周三买入37.3亿美元2019年2月至2020年3月到期的公债。(完)

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