中国疫情：人感染H7N9禽流感病例增至9例，3人死亡

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京/伦敦4月3日 - 中国国有媒体周三报道称，中国新增2例人感染H7N9禽流感病例，其中一位患者已死亡。至此，中国已确诊9例人感染H7N9禽流感病例。
据浙江省卫生厅通报，患者洪某，男，38岁，杭州建德人，厨师，在江苏太仓工作。于3月7日左右发病，27日上午死亡。4月1日下午，浙江省疾控中心报告患者标本的检测结果为H7N9禽流感病毒核酸阳性。另一名患者杨某，男，67岁，杭州市人，退休在家。新华社报道称，未发现新增的两例病人之间有何种联系。
世界卫生组织(WHO)称，正在“密切关注此事进展”，并同中国当局保持联系。WHO并表示，目前没有人类之间传播的证据，但存在病源来自何处以及是如何传染给人类的问题。
目前没有针对H7N9禽流感的疫苗，但根据WHO中国合作中心的初步实验结果，该病毒对抗病毒药物达菲和瑞乐砂(Relenza)敏感。这两种药物分别由瑞士制药商罗氏 和英国葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 所销售。(完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。