表格: 外资上周买超日股,日本投资者继续卖超外国债券

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透东京4月4日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超日股.
外资在3月30日止当周买超2,281亿日圆的日股,此前一周则卖超2,676亿日圆.
日本投资者上周卖超1,174亿日圆外国债券,此前一周为卖超4,904亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月24日-3月30日 +228.1 +747.8 -2,797.8
3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9
3月10日-3月16日 +471.6 -495.1 -442.0
3月3日-3月9日 +1,121.9 -839.1r +1,886.2
2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月24日-3月30日 -71.8 -117.4 -129.3
3月17日-3月23日 -645.4r -490.4r -62.6
3月10-3月16日 -537.1 -457.5r +12.7
3月3日-3月9日 -269.5 +737.5 -48.3
2月24日-3月2日 -441.9r -885.0 -21.1
注:r为修正值.(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。