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亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 08:25 BJT

表格: 外资上周买超日股,日本投资者继续卖超外国债券

路透东京4月4日 - 周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超日股.

外资在3月30日止当周买超2,281亿日圆的日股,此前一周则卖超2,676亿日圆.

日本投资者上周卖超1,174亿日圆外国债券,此前一周为卖超4,904亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月24日-3月30日 +228.1 +747.8 -2,797.8

3月17日-3月23日 -267.6 -975.2 -1,214.9

3月10日-3月16日 +471.6 -495.1 -442.0

3月3日-3月9日 +1,121.9 -839.1r +1,886.2

2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月24日-3月30日 -71.8 -117.4 -129.3

3月17日-3月23日 -645.4r -490.4r -62.6

3月10-3月16日 -537.1 -457.5r +12.7

3月3日-3月9日 -269.5 +737.5 -48.3

2月24日-3月2日 -441.9r -885.0 -21.1

注:r为修正值.(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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