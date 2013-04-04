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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 08:40 BJT

澳洲数据：2月经季节调整后零售销售较前月上升1.3%，升幅大于预期

路透悉尼4月4日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲2月经季节调整后零售销售较前月上升1.3%，路透调查预估为上升0.3%。1月零售销售被修正为上升1.2%，前值为升0.9%。

详细数据如下(单位为10亿澳元)：

月度零售销售 2月 1月 较前月变动(%) 2012年2月

(经季节调整) 21.95 21.67 +1.3 20.99

(完) (编译 侯向明; 审校 李爽)

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