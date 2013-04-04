澳洲数据：2月经季节调整后零售销售较前月上升1.3%，升幅大于预期

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透悉尼4月4日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲2月经季节调整后零售销售较前月上升1.3%，路透调查预估为上升0.3%。1月零售销售被修正为上升1.2%，前值为升0.9%。
详细数据如下(单位为10亿澳元)：
月度零售销售 2月 1月 较前月变动(%) 2012年2月
(经季节调整) 21.95 21.67 +1.3 20.99
(完) (编译 侯向明; 审校 李爽)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)