英国经济：央行新任务微调后料仍将维持货币政策稳定

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周四不太可能向英国迟滞的经济挹注新的资金，尽管央行新的任务使其有更大空间，可以忽视高于目标的通胀。
英国财政大臣欧思邦两周前微调央行的任务，使得当通胀因一次性因素而高于目标时，央行得以持续不理会通胀问题。
但上周接受路透调查的分析师中，只有少数预期英国央行本月会扩大其3,750亿英镑的资产购买规模。
其他分析师认为，当现任加拿大央行总裁卡尼，在7月出任英国央行总裁后，才有更多刺激举措的可能。
外界认为卡尼可能青睐其他方式来帮助经济，比如长期承诺维持低利率。
自金融危机爆发以来，英国的通胀大多因一次性价格因素(比如提高销售税)而高于目标，2月时英国通胀升高至2.8%，央行则认为在2016年初以前都不会降至2%以下。
然过去两年英国经济迟滞，在2012年最后三个月经济萎缩0.3%，而且还有可能发生不到五年的时间内落入第三次衰退的情况。
如果0830GMT公布的3月服务业调查显示同本周稍早公布的制造业和建筑业一样出现下滑，那么经济再次衰退的可能性会更大。
高通胀和极疲弱经济成长带来的相互矛盾的压力，可以解释英国央行九名政策委会在过去两次会议上意见分歧的原因。
英国央行总裁金恩、货币政策委员会(MPC)委员费希尔，以及迈尔斯全都赞成额外买进250亿英镑的债券，但未能说服其他六位成员。
3月政策会议纪录暗示，双方立场都没有软化。一些反对更多刺激政策的成员有了新的理由：更宽松货币政策有造成英镑进一步贬值的风险。
然略微多数的分析师认为英国央行将会重启资产买进计划，或许最快会在5月，届时最新的季度经济预测或许会让犹豫不决者立场有所动摇。
若非如此，那么可能会等到6月底英国央行领导层大换血的时候了。
“更多刺激举措应该很快就会上路，不过或许必须要等到卡尼先上任，”Capital Economics英国分析师Vicky Redwood表示。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。