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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 09:04 BJT

英国经济：央行新任务微调后料仍将维持货币政策稳定

路透伦敦4月4日 - 英国央行周四不太可能向英国迟滞的经济挹注新的资金，尽管央行新的任务使其有更大空间，可以忽视高于目标的通胀。

英国财政大臣欧思邦两周前微调央行的任务，使得当通胀因一次性因素而高于目标时，央行得以持续不理会通胀问题。

但上周接受路透调查的分析师中，只有少数预期英国央行本月会扩大其3,750亿英镑的资产购买规模。

其他分析师认为，当现任加拿大央行总裁卡尼，在7月出任英国央行总裁后，才有更多刺激举措的可能。

外界认为卡尼可能青睐其他方式来帮助经济，比如长期承诺维持低利率。

自金融危机爆发以来，英国的通胀大多因一次性价格因素(比如提高销售税)而高于目标，2月时英国通胀升高至2.8%，央行则认为在2016年初以前都不会降至2%以下。

然过去两年英国经济迟滞，在2012年最后三个月经济萎缩0.3%，而且还有可能发生不到五年的时间内落入第三次衰退的情况。

如果0830GMT公布的3月服务业调查显示同本周稍早公布的制造业和建筑业一样出现下滑，那么经济再次衰退的可能性会更大。

高通胀和极疲弱经济成长带来的相互矛盾的压力，可以解释英国央行九名政策委会在过去两次会议上意见分歧的原因。

英国央行总裁金恩、货币政策委员会(MPC)委员费希尔，以及迈尔斯全都赞成额外买进250亿英镑的债券，但未能说服其他六位成员。

3月政策会议纪录暗示，双方立场都没有软化。一些反对更多刺激政策的成员有了新的理由：更宽松货币政策有造成英镑进一步贬值的风险。

然略微多数的分析师认为英国央行将会重启资产买进计划，或许最快会在5月，届时最新的季度经济预测或许会让犹豫不决者立场有所动摇。

若非如此，那么可能会等到6月底英国央行领导层大换血的时候了。

“更多刺激举措应该很快就会上路，不过或许必须要等到卡尼先上任，”Capital Economics英国分析师Vicky Redwood表示。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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