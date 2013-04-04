《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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4月4日(四)
雅典--希腊财政部长史托纳拉斯会见欧盟/国际货币基金组织(IMF)检察人员(0700)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会会议，随后将公布利率声明(1145)，央行总裁德拉吉召开新闻发布会(1230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话(1300)。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一天)。
巴黎--欧洲央行执委科尔出席Forum Eco Sciences Po Libé组织的辩论，主题是“欧元，遇见哪种好运气？”(1530)。
埃尔里诺--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席堪萨斯城联储俄克拉荷马分行举办的活动，并就美国经济发表讲话(1630)，预计将安排问答环节。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在第50届Society of American Business Editors and Writers会议上讲话(2100)。
代顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席代顿大学活动，并加入联储总裁所在小组的讨论(1245)。
4月5日(五)
赫尔辛基--芬兰金融监管当局将公布芬兰银行业财务状况报告(0700)。
柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在柏林科技大学就欧洲银行业联盟发表讲话。
伦敦--英国央行公布金融政策委员会会议记录(第一季)。
巴黎--欧洲央行执委科尔出席经济金融记者协会组织的早餐辩论会(0630)。
4月8日(一)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
乔治亚州斯通山--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话(2315)。
4月9日(二)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就在里奇蒙大学讲话，题目为“结束大到不能倒机构将是艰难任务”(1330)。
哥本哈根--丹麦央行总裁Lars Rohe在丹麦抵押贷款协会年会上讲话(0800)。
剑桥--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在哈佛肯尼迪学院就“小型石油经济中的货币政策和财富管理”发表演讲。
4月10日(三)
乔治亚州斯通山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储金融市场会议前发表讲话(1220)。
得克萨斯州埃尔帕索--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在得克萨斯州大学发表演讲，题目为“经济和货币政策展望”(2100)。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。
4月11日(四)
香港--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在国际市场新闻社(Market News International)举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话(1000)。(完)
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香港重要政经日程
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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。