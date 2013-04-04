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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 09:20 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货连续第三日走高，因天气干燥及出口需求

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 702.00 5.50 +0.79% +4.66% 710.11 47

CBOT玉米 642.75 1.25 +0.19% +0.35% 699.57 19

CBOT大豆 1381.75 1.50 +0.11% -0.88% 1437.43 28

CBOT稻米 $15.70 $0.04 +0.29% -0.44% $15.30 73

美国原油 $94.41 -$0.04 -0.04% -2.86% $93.29 44

汇率

欧元/美元 $1.285 $0.000 +0.01% +0.26%

美元/澳元 1.045 -0.001 -0.06% +0.08% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/王兴亚; 审校 张涛/蔡美珍)

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