《美国FED焦点》联储何时撤出量化宽松，预算几乎与就业一样重要

“货币政策是实现充分就业的必要而非充分条件，因为这还需要财政政策发挥作用，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔上周在阿布扎比的一次会议上表示。他是美联储中直言不讳的强硬派。

“这就是问题所在，”他说，“在美国，我们有一个机能极度失调的政府。”

鉴于财政政策难以预期，且美联储明确地将政策与就业市场前景挂钩，投资者聚焦就业表现以从中寻找第三轮量化宽松将持续多久的线索，也就不足为奇了。

周五将公布的政府报告料显示，美国3月非农就业岗位增加20万个。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯曾表示，他希望连续六个月看到就业岗位增加至少20万个，才会支持削减资产购买规模。

同时，白宫将在4月10日公布预算议案，如果国会议员们不能就提高政府举债上限达成一致，那么政府可能会在今夏停摆。