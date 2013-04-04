《美国FED焦点》联储何时撤出量化宽松，预算几乎与就业一样重要

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
“货币政策是实现充分就业的必要而非充分条件，因为这还需要财政政策发挥作用，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔上周在阿布扎比的一次会议上表示。他是美联储中直言不讳的强硬派。
“这就是问题所在，”他说，“在美国，我们有一个机能极度失调的政府。”
鉴于财政政策难以预期，且美联储明确地将政策与就业市场前景挂钩，投资者聚焦就业表现以从中寻找第三轮量化宽松将持续多久的线索，也就不足为奇了。
周五将公布的政府报告料显示，美国3月非农就业岗位增加20万个。
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯曾表示，他希望连续六个月看到就业岗位增加至少20万个，才会支持削减资产购买规模。
同时，白宫将在4月10日公布预算议案，如果国会议员们不能就提高政府举债上限达成一致，那么政府可能会在今夏停摆。
对于美联储及投资者而言，所有这一切意味着至少又有几个月的时间，要指望议员们别再把经济推入过去几年中每年都会经历的那种低迷。(完) (编译 王丽鑫/王翔琼/张若琪/许娜/王兴亚; 审校 张荻/李爽/郑茵/许娜/李春喜)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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