国际油市：美国原油持稳在94美元上方，库存和经济数据令其承压

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
4月4日 -
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加271万桶，增幅超出预期。
上周原油库存升至逾3.88亿桶，创1990年以来最高，接近1982年触及的3.919亿桶的历史高位。
埃克森美孚 运营的输油管线关闭，可能令旨在缓解美国中西部原油供应过剩的努力受阻。该管线将原油从伊利诺斯州输送至德克萨斯州墨西哥湾沿岸。
民间就业服务机构ADP National Employment周三发布的报告显示，3月民间部门新增就业岗位数量为五个月以来最少。
伊朗与六大国周五和周六将在哈萨克斯坦的阿拉木图举行核问题谈判。
美国国防部长哈格尔称，朝鲜(北韩)存在“真实且显而易见的危险”，此前朝鲜表示，已批准对美国进行打击，可能包括“各种形式的核打击”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王兴亚; 审校 蔡美珍/张涛)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)