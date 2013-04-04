国际油市：美国原油持稳在94美元上方，库存和经济数据令其承压

4月4日 -

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加271万桶，增幅超出预期。

上周原油库存升至逾3.88亿桶，创1990年以来最高，接近1982年触及的3.919亿桶的历史高位。

埃克森美孚 运营的输油管线关闭，可能令旨在缓解美国中西部原油供应过剩的努力受阻。该管线将原油从伊利诺斯州输送至德克萨斯州墨西哥湾沿岸。

民间就业服务机构ADP National Employment周三发布的报告显示，3月民间部门新增就业岗位数量为五个月以来最少。

伊朗与六大国周五和周六将在哈萨克斯坦的阿拉木图举行核问题谈判。

美国国防部长哈格尔称，朝鲜(北韩)存在“真实且显而易见的危险”，此前朝鲜表示，已批准对美国进行打击，可能包括“各种形式的核打击”。(完)

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