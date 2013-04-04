《日圆汇率分析》日圆兑美元跌势可能接近终点

**利差因素**

在美国和中国接连公布疲软数据后，指标10年期美国公债收益率(殖利率)近几天下滑。

美国与日本公债之间的利差是美元/日圆价格走势一个主要驱动力。美国公债收益率下跌时，美元兑日圆通常也会下跌。

“近一两周来公布的美国数据一直偏于疲弱，使日债与美债利差也降到近期区间的低端，拖累了美元/日圆，”野村证券全球外汇策略主管Jens Nordvig表示。

“与此同时，本周还有围绕日本央行的紧张情绪，而且有些人担心期望过高，”Nordvig表示。他预计美元/日圆三个月后在95日圆。

三个月期美元/日圆期权隐含波动率周三为11.188%，接近2月6日创下的年内盘中高位12.738%。高波动率意味着投资者预计走势将更加动荡，购买期权的成本也料将增加。

由于美元多仓处于非常高的水平，美元进一步上涨的空间亦受限。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，3月22日止当周，外汇投机客增加美元多仓，至2012年7月17日止当周以来最高。

“近月的风险逆转指标显示仓位过多，而且期望太高意味着日本央行更难有令人惊喜的举措，”美银美林外汇量化及期权研究主管John Hopkinson表示。(完) (编译 程琳; 审校 侯向明/许娜/蔡美珍)