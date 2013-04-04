《全球主要央行动态》--4月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月28日-4月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国圣路易斯联储布拉德周三称，美联储有继续购债支撑经济复苏的空间，因为通胀维持在低位。他在一次记者会上称，仍然预期今年经济增长3%。但他表示，由于通胀远低于美联储2%的目标，决策者不急于决定是否停止或缩减美联储每月850亿美元的购债计划。

旧金山联储总裁威廉姆斯周三表示，如果经济成长的动力继续加强，美联储可能在今夏开始削减购债计划规模。这暗示美联储内部更趋乐观，认为央行推出的空前政策正在发挥作用。“如果以未来一两年经济成长动力增强作为前提，我预料我们可以做到让就业市场前景在今年夏天之前出现明显的改善。若果真如此，也许到时我们会开始减少购债规模，”他在洛杉矶市政论坛发表讲话称。“如果一切如愿，今年底的某个时候我们也许会结束购债计划。”

亚特兰大联储总裁洛克哈特表此前也表示，如果经济成长继续加快且就业进一步改善，美联储或许可以在年底前减少购债刺激计划的规模。他在周二发表的讲话中称，预计美国经济今年成长幅度略高于2%，不过他的确认为，扩张的力度可能会更强一些。他表示，美国政府短期内削减预算有可能影响到近期的经济表现，同时美国就业市场虽有改善，但仍远远不及危机前的水平。

美联储最强硬的官员与最温和的决策者周二正面对决，进行罕见的公开辩论，讨论美联储刺激经济增长的大胆举措是否带来了通胀风险。芝加哥联邦储备银行总裁、温和派的埃文斯与里奇蒙联邦储备银行总裁、鹰派官员拉克尔针锋相对，但尊重对方的不同意见。埃文斯强调称，美联储在就业方面仍“远未达到目标”。埃文斯今年在联邦公开市场委员会(FOMC)轮有投票权。拉克尔则表示担心，央行是否愿意及时撤出政策宽松举措，并称若动作延迟或将埋下未来出现通胀问题的祸根。

**澳洲**

澳洲央行周二维持隔夜拆款利率在纪录低点3.0%不变，符合外界普遍预期，因全球经济前景好转，且有迹象显示之前几次降息已经对经济发挥作用。该央行在新闻稿中指出，全球经济成长预料将有一段时间略低于均值，但下行风险似乎降低。虽然欧洲仍处处于衰退，但美国正呈现温和扩张，而且中国经济成长速度已稳定在相当强劲的水平。亚洲整体而言，经济成长受到之前中国景气放缓及欧洲疲软的拖累，但目前再度出现回稳迹象。大宗商品价格近来有所下跌，但仍处于历史高位。

澳洲国库部长斯万周三表示，澳洲央行总裁史蒂文斯将连任，继续为期三年的第二个任期。

**日本**

新任日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行将动用所有选项来达成2%的通胀目标，再度强化大规模货币刺激举措预期。黑田东彦重申其承诺，即通过采取扩大资产购买规模及类型的积极货币政策，在两年内实现央行的通胀目标。日本央行将于4月4日公布政策会议决定，这是以黑田为首的央行新领导层上任以来的首次政策会议。

日本央行总裁黑田东彦周二称，希望将央行两项不同的公债购买计划结合起来。这强化了对央行出台大胆货币刺激举措的预期。合并两项计划将使央行购买较长期公债更加容易。目前黑田东彦希望积极扩张央行资产负债表并在两年后实现2%的通胀率目标。黑田东彦对日本众议院预算委员会表示，“我的打算是将现在实施的两项购债操作结合起来，以便让我们的货币政策更易理解。。。我不会排除任何选项，但购买什么期限的债券要由货币政策委员会来讨论。”

**中港台**

中国央行周三称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。央行网站刊登的货币政策委员会第一季度例会新闻稿称，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，维持货币环境的稳定。

台湾央行连续第七个季度维持利率不变，一如市场预期。在经济景气复苏及通膨温和背景下，分析师并预计年内央行仍将维持稳定的政策基调。台湾央行上周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变。央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

**其他**