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亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 09:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略微回升至93.00上方

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* 东京定盘后出现部分买盘，但力度较弱。在日本央行公布政策决定前，交投清淡

* 鉴于市场上有些期望过高，会议结果仍存在令人失望的可能

* 美元/日圆迄今交投于92.75-93.12。从93.50附近向上有卖单，92.50附近有买单

* 93.70上方有停止单，93.69是昨日高点，92.50下方有停止单(完）

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