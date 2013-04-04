美国经济：供应紧俏或阻碍房市销售动能，但市场复苏态势不变

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透华盛顿4月3日 - 房地产数量不足可能令美国房屋销售在春季销售旺季的优势略减，但房市复苏态势应该仍然不变。
由于投资客和一般美国民众利用抵押贷款利率处于近纪录低档之际入市，近几个月来待售房屋存量急速减少。
拜就业市场改善和美国联邦储备理事会(FED/美联储)超宽松货币政策之赐，房屋需求激增，这在经济因应华府节省开支带来的阻力之际，提供了坚稳的支撑。
2月时市场上二手房存量有194万户，约相当4.7个月的供应量。同期待售独栋新屋存量约有15万户，约可供应4.4个月的销售。
市场通常认为供需健全需要六个月的供应量。鉴于春季房市销售旺季即将到来，不动产经纪商和经济分析师对目前供应紧俏的情况都感到担忧。
“市场上，买方远比卖方多。如果有更多待售房屋，低利率应能大量带动房市景气。”西雅图的线上房地产集团Redfin执行长Glenn Kelman称。
全美不动产协会(NAR)预期今年春季成屋销售将较上年同期成长7-8%，而今年全年销售料成长7%，年率约达500万户。目前成屋销售年率为498万户 。
进入市场的止赎屋近几个月已明显减少。止赎屋既是房市的供应来源，也是市场复苏的关键阻力。
“回溯2007年，当时有些投资者运用极高的杠杆入市。他们买屋之后，六个月内就以更高价钱脱手，”Kelman指出。“但现在不复见到这种情况，我们目前所见的投资人都是拿现金来买屋。”(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。