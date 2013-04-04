更新版-澳洲数据：2月零售销售按月升幅为三年多来最大，澳元应声走高

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(新增市场反应和分析师评论)
* 2月零售销售跳升1.3%，市场预估为升0.3%
* 建筑许可增长3.1%，亦优于预期
* 澳元受到提振，因市场调降央行再度减息的预期
路透悉尼4月4日 - 澳洲2月零售销售上升1.3%，升幅远大于预期，且为三年多以来的最大升幅，是反映消费者需求对降息作出回应的最明确迹象。
澳洲统计局周四公布的数据还显示，2月新屋建筑许可攀升3.1%，强于预估。两项数据提振澳元兑美元上涨近0.005美元。
该数据似乎证明了澳洲央行此前所表达出的信心，即之前的降息举措正在刺激经济中的需求。投资者迅速调降了央行今年进一步降息的预期。
“(数据)明显很强劲，十分出人意料，”这是摩根大通首席分析师Stephen Walters看到该数据时的反应。
“短期内降息的概率非常低，”他补充道。“我认为澳洲央行一直在寻找一些迹象--其中之一就是家庭领域是否一直在复苏，从这个证据来看，答案显然是肯定的。”
若浏览零售销售和消费相关图表，请点选：(link.reuters.com/zew92t)。
若浏览建筑许可相关图表，请点选：(link.reuters.com/zej46t)。
若浏览储蓄和汽车销售关图表，请点选：(link.reuters.com/xec25t)。
1.3%的零售销售升幅大于市场预估的0.3%，且创2009年11月来最大月度升幅。1月零售销售上修为上升1.2%。
受此乐观消息提振，澳元兑美元 升至1.0482美元，但未能突破1.0500美元处的期权相关密集卖盘，此处亦是一个关键的技术水准。
银行间利率期货<0#YIB:>逆转走势，同时利率互换显示市场预计未来12个月央行降息幅度为约15个基点，数据公布前为20个基点。(完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。