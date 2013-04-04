更新版-澳洲数据：2月零售销售按月升幅为三年多来最大，澳元应声走高

(新增市场反应和分析师评论)

* 2月零售销售跳升1.3%，市场预估为升0.3%

* 建筑许可增长3.1%，亦优于预期

* 澳元受到提振，因市场调降央行再度减息的预期

路透悉尼4月4日 - 澳洲2月零售销售上升1.3%，升幅远大于预期，且为三年多以来的最大升幅，是反映消费者需求对降息作出回应的最明确迹象。

澳洲统计局周四公布的数据还显示，2月新屋建筑许可攀升3.1%，强于预估。两项数据提振澳元兑美元上涨近0.005美元。

该数据似乎证明了澳洲央行此前所表达出的信心，即之前的降息举措正在刺激经济中的需求。投资者迅速调降了央行今年进一步降息的预期。

“(数据)明显很强劲，十分出人意料，”这是摩根大通首席分析师Stephen Walters看到该数据时的反应。

“短期内降息的概率非常低，”他补充道。“我认为澳洲央行一直在寻找一些迹象--其中之一就是家庭领域是否一直在复苏，从这个证据来看，答案显然是肯定的。”

若浏览零售销售和消费相关图表，请点选：(link.reuters.com/zew92t)。

若浏览建筑许可相关图表，请点选：(link.reuters.com/zej46t)。

若浏览储蓄和汽车销售关图表，请点选：(link.reuters.com/xec25t)。

1.3%的零售销售升幅大于市场预估的0.3%，且创2009年11月来最大月度升幅。1月零售销售上修为上升1.2%。

受此乐观消息提振，澳元兑美元 升至1.0482美元，但未能突破1.0500美元处的期权相关密集卖盘，此处亦是一个关键的技术水准。

银行间利率期货<0#YIB:>逆转走势，同时利率互换显示市场预计未来12个月央行降息幅度为约15个基点，数据公布前为20个基点。(完) (编译 侯向明; 审校 郑茵)