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亚洲 | 2013年 4月 5日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--4月5日****

路透4月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 4月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值    前值
 0500     日本同时指标(较前月)                 2月         --        -0.3
              领先指标(较前月)                             --        +3.1
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)          3月         +0.2%     +0.5%
          房价指数三个月均值(较上年同期)                   +1.1%     +1.9%
 0900     欧元区零售销售(较前月)               2月         -0.2%     +1.2%
                     (较上年同期)                          -1.8%     -1.3%
 1000     德国工业订单                         2月         +1.2%     -1.9%
 1230     美国非农就业岗位(万个)               3月         增加20    增加23.6
          民间就业岗位(万个)                               增加20.9  增加24.6
          失业率                                           7.7%      7.7%
          平均时薪                                         +0.2%     +0.2%
          每周平均工时                                     34.5      34.5
          制造业就业岗位(万个)                             增加1     增加1.4
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)             2月         逆差446   逆差445
 1230     加拿大就业岗位(万个)                 3月         增加0.85  增加5.07
          失业率                                           7.1%      7.0%
          全职就业人数(万人)                               --        增加3.36
          兼职就业人数(万人)                               --        增加1.72
          就业参与率                                       --        66.70%
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)               2月         顺差2     逆差2.4
          出口(亿加元)                                     --        390.6
          进口(亿加元)                                     --        393.0
 1400     加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)        3月         --        51.6
          经季节调整PMI                                    52.4      51.1
 1430     美国ECRI一周领先指标                 3月29日当   --        129.7
                                               周                    
 1900     美国消费者信贷(亿美元)               2月         增加150   增加161.5
        
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
    
 4月4日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    现值      预估值
 0030     澳洲建筑许可(较前月)                 2月         +3.1%     +2.4%
              民间房屋建筑许可(较前月)                     +0.5%     --
 0030     澳洲零售销售(较前月)                 2月         +1.3%     +0.3%
 
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI          3月         45.5      43.5
 0748     法国Markit服务业PMI                  3月         41.3      41.9
                                                                     
                   综合PMI                                 41.9      --
 0753     德国Markit服务业PMI                  3月         50.9      51.6
 0758     欧元区Markit服务业PMI                3月         46.4      46.5
                     综合PMI                               46.5      46.5
                                                                     
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI             3月         52.4      51.5
                          综合PMI                          50.9      --
                                                                     
 0900     欧元区PPI(较前月)                    2月         +0.2%     +0.1%
                  (较上年同期)                             +1.3%     +1.5%
 1100     英国央行利率决议                     4月         0.50%     0.50%
          英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     3,750     3,750
 1130     美国Challenger企业计划裁员人数(万人  3月         4.9255    --
          )                                                          
 1145     欧洲央行利率决议                     4月         0.75%     0.75%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)         3月30日当   38.5      35.0
                                               周                    
          初请失业金人数四周均值(万人)                     35.4      --
          续请失业金人数(万人)                 3月23日当   306.3     305
                                               周                    
 2350     日本外汇储备(亿美元)                 3月         12,544    --
  (完)  
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 许娜/孙茉莉 审校 张荻)

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