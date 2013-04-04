主要国家经济指标预测--4月5日****

路透4月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- -0.3 领先指标(较前月) -- +3.1 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.5% 房价指数三个月均值(较上年同期) +1.1% +1.9% 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.2% +1.2% (较上年同期) -1.8% -1.3% 1000 德国工业订单 2月 +1.2% -1.9% 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20 增加23.6 民间就业岗位(万个) 增加20.9 增加24.6 失业率 7.7% 7.7% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.4 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差446 逆差445 1230 加拿大就业岗位(万个) 3月 增加0.85 增加5.07 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 增加3.36 兼职就业人数(万人) -- 增加1.72 就业参与率 -- 66.70% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差2 逆差2.4 出口(亿加元) -- 390.6 进口(亿加元) -- 393.0 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.6 经季节调整PMI 52.4 51.1 1430 美国ECRI一周领先指标 3月29日当 -- 129.7 周 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加150 增加161.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲建筑许可(较前月) 2月 +3.1% +2.4% 民间房屋建筑许可(较前月) +0.5% -- 0030 澳洲零售销售(较前月) 2月 +1.3% +0.3% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 45.5 43.5 0748 法国Markit服务业PMI 3月 41.3 41.9 综合PMI 41.9 -- 0753 德国Markit服务业PMI 3月 50.9 51.6 0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 46.4 46.5 综合PMI 46.5 46.5 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 52.4 51.5 综合PMI 50.9 -- 0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.5% 1100 英国央行利率决议 4月 0.50% 0.50% 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人 3月 4.9255 -- ) 1145 欧洲央行利率决议 4月 0.75% 0.75% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月30日当 38.5 35.0 周 初请失业金人数四周均值(万人) 35.4 -- 续请失业金人数(万人) 3月23日当 306.3 305 周 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 12,544 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/孙茉莉 审校 张荻)